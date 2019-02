Vlaams Belang wil A-kaart voor vreemdelingen duurder maken in Gistel, stadsbestuur stemt tegen Timmy Van Assche

15 februari 2019

01u01 0 Gistel Nieuwkomers die hun bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor tijdelijk verblijf willen laten vernieuwen, verlengen of vervangen, zullen dan toch niet meer moeten betalen. Vlaams Belang had gevraagd om een verhoging van de retributie van 20 naar 50 euro, maar alle raadsleden stemden tegen.

“De wet laat steden en gemeenten toe om een retributie van maximum 50 euro te vragen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de A-kaart”, stelt raadslid Eric Jaegers. “Die hogere kost is gewettigd, omdat er meer administratieve kosten en procedures dienen te gebeuren en dus de werklast voor de administratie hoger is.” Meerderheidspartijen Open Vld, sp.a en N-VA, en oppositiepartijen CD&V en Groen stemden tegen het voorstel. “De instroom van nieuwkomers in Gistel is beperkt in vergelijking met andere (centrum)steden. Slechts 1,3 procent zou in aanmerking komen voor een A-kaart. De administratieve last is dus beperkt”, stelt Kimberly Maenhoudt (Groen). “Het afleveren van de A-kaart brengt ook niet dusdanig veel kosten met zich mee dat deze retributie te verantwoorden is.” De geldigheidsduur van een A-kaart is verschillend per persoon, maar sowieso korter dan tien jaar.

