Vlaams Belang terug van weggeweest Timmy Van Assche

04 januari 2019

11u00 0 Gistel Oppositiepartij Vlaams Belang maakt haar comeback in de Gistelse gemeenteraad. Eric Jaegers verdedigt het enige zitje van de rechtse partij.

Bij de verkiezingen van 2006 pakte Vlaams Belang één zetel. In 2012 kende de partij minder succes en keek het zes jaar lang aan de zijlijn toe. Maar nu is het Vlaams Belang er opnieuw. Net als in 2006 is Eric Jaegers de verkozene. “In het verleden ondergingen we ook lokaal de algemene tendens waarbij N-VA stemmen van het Vlaams Belang afsnoepte. Maar nu is de partij terug van weggeweest. Niet alleen in Gistel, ook bij de buren van Ichtegem is Vlaams Belang terug. De malaise die grote steden kennen, sijpelt langzaam aan door naar de kleinere steden en gemeenten.” Kan Vlaams Belang met één zitje wegen op het beleid? “We pakken het constructief aan, maar geven de nieuwe ploeg in geen geval een blanco volmacht. We stellen ons correct en open op. Er moet gewerkt worden aan het onveiligheidsgevoel. Zo is onze stad regelmatig het mikpunt van inbraken. Ook verkeersveiligheid is een prioriteit. Wagens rijden soms met hoge snelheid door de Stationsstraat, ook vrachtwagens maken het er voor zwakke weggebruikers niet veiliger op. Zwaar verkeer moet uit het centrum geweerd worden. Een randparking kan de verkeersdruk op het stadscentrum wegnemen." Jaegers is intussen 77 jaar. Doet hij zijn mandaat uit? “Vlaams Belang heeft jongeren in de pijplijn. Al is het niet makkelijk om jonge kandidaten te strikken: ze zetten hun professionele carrière op het spel en worden geweerd uit vakbonden. Maar goed, er broeit iets. Kijk naar Bredene, Oostende of Kortrijk, waar jongeren opkomen. Allicht geef ik de komende jaren de fakkel door, maar wanneer precies, weet ik nog niet.”