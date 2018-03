Vlaams Belang protesteert tegen cursus Arabisch 02 maart 2018

02u54 0 Gistel Vlaams Belang heeft voor de start van de gemeenteraad in Gistel geprotesteerd tegen de nieuwe basiscursus Arabisch van het OCMW.

De partij, die in Gistel geen verkozenen telt, deelde flyers uit en had een spandoek bij met de tekst 'Stop islamisering'. Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin diende een parlementaire vraag in. "Ik wil van minister Liesbeth Homans (N-VA) weten of het wettelijk kan dat een OCMW lessen Arabisch geeft." Nochtans krijgt de cursus, vooral gericht op maatschappelijk werkers, hulpverleners en vrijwilligers, veel bijval. OCMW-voorzitter Annie Cool (CD&V) liet de actie niet aan haar hart komen. "We verplichten nieuwkomers om Nederlands te leren via avond- of volwassenenonderwijs. Maar als onze medewerkers sommige Arabische woordjes kennen, zoals 'ziek', 'identiteitskaart', 'papieren' of 'goeiedag', kan het de samenwerking en integratie alleen maar verbeteren en grenzen doorbreken. Het OCMW richt ook bijvoorbeeld cursussen vakantie-Frans en -Engels in. Gaan we die ook verbieden? Op den duur gaan mensen zich afvragen of er nog de vrijheid bestaat om iets te mogen leren." De cursus Arabisch telt een tiental deelnemers en kost het OCMW niks. (TVA)