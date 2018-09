Visserswereld neemt afscheid van Roger Zoete (60) 07 september 2018

De visserswereld heeft gisteren afscheid genomen van Roger Zoete (60) uit Gistel. Roger was een van de opvarenden van de Z19 Sonja, die twee weken geleden kapseisde voor de kust van Groot-Brittannië. Drie bemanningsleden werden gered, maar voor stuurman Roger en schipper Kurt Slabinck (48) uit Moerkerke kon geen hulp meer baten. Honderden mensen zakten gisterenmorgen af naar de aula van crematorium De Blauwe Toren in Brugge. Het werd een serene dienst waarin de muziek verzorgd werd door een doedelzakspeler. Voor de familie en dochter van Roger kwam zijn overlijden erg onverwacht. "We bleven met veel vragen achter", klinkt het. "Alles gebeurde zo plots. Zijn laatste wens bijvoorbeeld kennen we niet." Morgen vindt de uitvaartplechtigheid van Kurt Slabinck plaats. (SDVO)