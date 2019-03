Vier keer vluchtmisdrijf in twee dagen in Gistel: slechts één daderes bekend JHM

03 maart 2019

Op het grondgebied van Gistel pleegden vier bestuurders in een tijdspanne van 24 uur vluchtmisdrijf, telkens nadat ze een ongeval hadden veroorzaakt. In de Sportstraat werd zaterdagavond rond 23.40 uur een geparkeerde auto aangereden en reed de aanrijder gewoon verder. Hetzelfde was al eens gebeurd kort voor de middag langs de Brugsebaan. In de namiddag werd de spiegel van een geparkeerde auto dan weer aangereden in de Galgestraat. Ook die bestuurder reed gewoon verder. Een 51-jarige vrouw uit Gistel kon dan weer wel gevat worden nadat ze een verkeersongeval veroorzaakt had en vluchtmisdrijf pleegde. Dat gebeurde vrijdag in de Lindenhofstraat. M.D. had er de gevel en een regenpijp van een woning aangereden, maar reed weg. De vrouw en haar beschadigde wagen konden door de politie bij haar thuis gevonden worden. Ze legde een positieve ademtest af en speelde haar rijbewijs voor 15 dagen kwijt.