Vier jaar cel voor inbraken in jeugdhuizen JHM

01 februari 2019

09u40 0 Gistel Een 23-jarige man uit Oostende heeft van de strafrechter in Brugge 4 jaar effectieve celstraf gekregen voor inbraken in tal van jeugdhuizen. Hij sloeg onder andere toe in Uzus in Gistel, dat een schadevergoeding krijgt.

De feiten dateren van eind 2017 en begin 2018. In november 2017 kwam M.V. vrij uit de gevangenis onder voorwaarden. Daar trok hij zich echter weinig van aan. Samen met D.G., die dakloos was, trok hij in bij een minderjarige vriend en begonnen ze een ware rooftocht. Met een gestolen Citroën en een gestolen Mercedes bestelwagen trokken ze op ronde langs tal van jeugdhuizen in West- en Oost-Vlaanderen. Ze braken onder andere in bij jeugdhuizen in Gistel, Beernem, Koekelare, Eeklo, Zomergem, Destelbergen en Kaprijke. In april werden hun wagens op enkele dagen tijd getakeld na verkeersovertredingen. Het trio kreeg daarop ruzie en kwamen in het vizier van de politie. Ze konden uiteindelijk opgepakt worden. M.V kreeg voor 20 feiten 4 jaar cel, D.G voor 13 feiten twee jaar cel. De derde kompaan was slechts eenmaal mee op dievenpad maar bleef in de wagen zitten en kreeg de gunst van de opschorting. Jeugdhuis Uzus uit Gistel stelde zich burgerlijke partij. Bij hen werden een kluis, twee kassa’s en een geluidsmeter gestolen. Zij krijgen een voorlopige schadevergoeding.