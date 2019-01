Vief Gistel gaat potje bowlen tijdens nieuwjaarsbijeenkomst Timmy Van Assche

28 januari 2019

12u32 0

Vief Gistel, onderdeel van Vief West-Vlaanderen, de liberale sociaal-culturele vereniging voor ouderen, hield een aangename nieuwjaarsbijeenkomst met onder meer een potje bowling.

De afdeling Vief Gistel kwam met zo'n goeie veertig leden samen in bowling De Goe Smete in Koekelare. Al enkele jaren zakt de seniorenvereniging naar hier af. “Aan de mooi gedekte tafels werd de koffie en het nieuwjaarsgebak opgediend door de sympathieke uitbaters Els en Antony", vertellen Jan Verheyde en Lea Storme van Vief. “We lieten alles eventjes doorzakken terwijl de namen van de spelers over de zes banen verdeeld werden. Daarna trokken we gepast schoeisel aan om de ballen te laten rollen.” Na afloop van de initiatiepartij kregen de spelers met de hoogste score - één bij de dames en één bij de heren - een heerlijk flesje cava aangeboden.