VIDEO. Belgisch kampioen freestyle voetbal toont Eernegemse kinderen zijn kunstjes Timmy Van Assche

05 maart 2019

18u40 0 Gistel Minivoetbalclub Home Design Eernegem heeft een sportkamp gehouden waarbij 22 kinderen zich helemaal konden uitleven. Er werd vooral geoefend op techniek en tactiek. De jongens en meisjes kregen hoog bezoek van Martijn Debbaut, Belgisch kampioen freestyle voetbal.

De krokusvakantie was voor HD het ideale moment om een driedaags sportkamp te organiseren. Zo werd er gezwommen en zowel minivoetbal als klassiek veldvoetbal gespeeld. Maar de sessie in de sporthal van het Sint-Godelievecollege van Gistel zal de kinderen nog lang bijblijven. Martijn Debbaut, ex-speler van Home Design en nu actief bij de zaalvoetbalploeg van Cercle Brugge, kwam de kinderen ‘tips & tricks’ aanleren. Alles gebeurde op een speelse manier en de kinderen leerden veel bij. “Deze ministage is er voor de kinderen van onze U9- en U10-afdeling", vertelt Jean-Pierre Vanuxem van Home Design. “Veel spelertjes zijn zowel bij ons als bij een gewone voetbalploeg actief, zoals KV Oostende en Cercle Brugge. Plezier in het spelletje staat voorop, maar we willen hen vooral op gebied van techniek en tactiek één en ander bijbrengen.” Liam (10) was een van de spelertjes die zich uitleefde. “Het is leuk om voetbal te spelen met al m’n vriendjes. In intussen hoop ik hier mijn voetbaltechniek te verbeteren. Ik heb alvast veel opgestoken van Martijn Debbaut.”