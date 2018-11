Vermist meisje (13) veilig en wel weer thuis 29 november 2018

02u26 0

Het 13-jarige meisje Kyana Cools uit Gistel dat sinds zondagmiddag vermist was, is gezond en wel. Ze kwam gisterenochtend thuis aan. Volgens haar moeder is ze in verschillende steden geweest en liet ze zich meeslepen door een vriendin. Ook de politie zocht mee naar het meisje, al werd achteraf duidelijk dat er geen kwaad opzet in het spel was. Op sociale media werd het opsporingsbericht van de familie veelvuldig gedeeld. Het meisje ging de voorbije dagen evenmin naar school. Volgens de moeder moest ze gisteren nog een verklaring afleggen bij de politie. (BBO)