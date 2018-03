Vermeende pyromaan gaat voor vrijspraak VIER JAAR CEL GEËIST VOOR 14 BRANDSTICHTINGEN, MAAR... SIEBE DE VOOGT

06 maart 2018

02u33 0 Gistel Een 24-jarige Gistelnaar riskeert vier jaar cel voor 14 brandstichtingen in de buurt van de Canadalaan. Harde bewijzen tegen B.M. zijn er evenwel niet, stelt zijn advocate, die de vrijspraak vraagt. "Hij heeft zelfs schrik van branden."

De schrik zat er tussen eind 2013 en mei 2015 enorm in bij de bewoners van de wijk rond de Canadalaan in Gistel. Vooral in de eerste helft van 2015 werd de buurt geteisterd door brandstichtingen aan hagen en brievenbussen. "Lange tijd hadden we ook geen enkel spoor naar een eventuele verdachte", sprak de procureur gisteren in de Brugse rechtbank.





"Dat veranderde op 31 mei, toen er iets voor middernacht brand werd gesticht in de brievenbus van een bejaarde dame in de Canadalaan. De dader stak wat sisal (een vezel die onder meer gebruikt wordt voor vloerbekleding, red.) in brand met een lucifer en stopte dit door de gleuf in de voordeur. Gelukkig bleef de schade beperkt en kon de bewoonster, die lag te slapen, op tijd ontkomen. Een buurman zag de beklaagde, die zelf een buur is van het slachtoffer, kort na de brand weglopen richting zijn huis. Bij de huiszoeking troffen we sisal aan in de garage van het gezin. De politie vond ook gelijkaardige lucifers op straat die als het ware een spoor vormden naar de woning van de beklaagde."





Getuigenis in krant

B.M. zat na de brandstichting anderhalve maand in voorhechtenis. Uit het onderzoek bleek hij in aanmerking te komen voor liefst 14 feiten in anderhalf jaar. "Zijn woning vormde als het ware het centrum van het werkgebied van de pyromaan. De beklaagde zocht ook meermaals na verscheidene feiten artikels op over de pyromaan van Gistel. Bovendien stopten de brandstichtingen na zijn aanhouding." Opvallend: één van de feiten vond plaats aan de brievenbus van zijn eigen woning. M. getuigde daar zelfs over in deze krant.





Vogelnesten

De man riskeert nu 4 jaar cel, maar vraagt over de hele lijn de vrijspraak. "Er is geen enkel rechtstreeks bewijs in zijn richting", aldus zijn advocate Mieke Byttebier. "Die sisal gebruikt zijn vader voor de nesten van zijn vogels. Bij de brandstichting in z'n eigen brievenbus deed mijn cliënt zélf aangifte. Hij heeft er helemaal niets mee te maken. Als kind deed hij een schrik op voor branden, dus waarom zou hij dan in godsnaam zijn eigen woning in brand steken? Het is meteen ook de reden waarom hij artikels opzocht over de pyromaan. Hij was immers zélf slachtoffer. Bovendien is de broer van mijn cliënt zelf ook verhoord in deze zaak. De jongen werd zelfs al eens betrapt toen hij takjes in brand aan het steken was in de buurt. Er is minstens twijfel over het aandeel van mijn cliënt en dat moet in zijn voordeel spelen." Uitspraak op 16 april.