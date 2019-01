Verkoop van zelfgemaakte porto levert inclusief woonproject ruim 800 euro op. Timmy Van Assche

24 januari 2019

20u47 0 Gistel De vzw Ithaka mocht een cheque van 817 euro in ontvangst nemen van vier Gistelse vrienden.

Gistelnaars Geert Castelein, Patrick Zwartebroeckx , Jürgen Maene en Marc Parrein, verenigden zich in ‘The Attic Brigade’. Samen overhandigden ze op de nieuwjaarsreceptie van de vzw Ithaka een cheque ten bedrage van 817 euro voor het inclusief woonproject De Bezaan. Op de kerstmarkt ‘Gistelen in een gezellige kerstsfeer’ in zaal Zomerloos verkochten ze ter gelegenheid van de Warmste Week zelfgemaakte porto ten voordele van het project. De naam The Attic Brigade verwijst naar een zolder bij één van die vrienden. Ze hebben die knus ingericht met onder meer een biljarttafel. Het viertal houdt er ernstige en luchtige vergaderingen om verschillende acties te plannen. “In het voorjaar beslisten we om verschillende porto’s te maken. Het resultaat bleek een succes te zijn. We wilden daar iets mee doen en hebben toen beslist om in te schrijven om deel te nemen aan de kerstmarkt voor het goede doel”, vertellen de vrienden.