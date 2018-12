Vergeet Facebook, hier is mijngistel.be Timmy Van Assche

19 december 2018

14u19 0 Gistel Dankzij de website Dankzij de website www.mijngistel.be beschikken de inwoners van Groot-Gistel voortaan over een handige portaalsite met alle info over lokale zelfstandigen en stadsdiensten. “We willen een community vormen die alle inwoners verbindt.”

Bezielers van het project zijn Nanou Ponette (26) en zijn pluspapa Alex Grootaerd (45). Ze willen alle mogelijke informatie over de stad en de deelgemeenten bundelen. “Toen ik een platte band had met de wagen, zocht ik via Google een hersteller in de buurt”, vertelt Nanou. “Ik vond verschillende garages, maar geen enkel zoekresultaat wees me door naar een vakman in Gistel. ‘Dat kan toch niet?’, dacht ik bij mezelf. Bovendien zijn niet alle zelfstandigen op Facebook actief. En gebruikers van sociale media verliezen het overzicht door de hoeveelheid aan verschillende groepen en pagina’s. Van daaruit groeide het idee om een portaalsite over de stad te maken.”

Alle facetten staan op MijnGistel: economie, actualiteit, stedelijke dienstverlening, cultuur, sport en entertainment. “Ons burgerinitiatief moet de lokale economie stimuleren en verbondenheid creëren”, pikt Alex in. “Kijk, we hebben ruim 600 zelfstandigen uit Groot-Gistel geordend op de website. Op hun eigen profielpagina op MijnGistel kunnen ze promoties en acties meedelen of vacatures en info delen. We bieden de zelfstandigen zowel betalende als gratis pakketten aan.”

Gistelnaars, lokale sportclubs en verenigingen kunnen de site gratis gebruiken om evenementen te delen. Ook zoekertjes vinden een plaats op MijnGistel in het onderdeel ‘Clubhuis’. Te allen tijde kan MijnGistel uitgebreid worden volgens wens van overheid, ondernemers of bevolking. “Kortom: het is een sociaal netwerk voor, door en in Gistel en zijn deelgemeenten Moere, Snaaskerke en Zevekote.”