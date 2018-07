Vandalisme 11 juli 2018

02u39 0

In Gistel lieten vandalen maandagnacht een klein spoor van vernieling achter. Volgens de politiezone Kouter werd brand gesticht aan een bankje op het plein achter het woonzorgcentrum in de Sint-Jans-Gasthuisstraat. Ook in de Warandestraat sloegen vandalen toe. Daar werden stoelen en tafels uit een tuin in het rond gegooid en raakten twee van de tafels stuk. De politie stelde in beide gevallen een proces-verbaal voor vandalisme op, weliswaar tegen onbekenden.





(BBO)