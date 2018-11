Vandalen viseren drie auto's 09 november 2018

De politiezone Kouter is een onderzoek gestart naar een vandalenstreek in de Eigen Haardstraat in Gistel. Eigenaars van drie wagens merkten woensdagavond op dat hun portieren zowel voor- als achteraan waren beschadigd, nadat iemand erop had gestampt. Van de daders is geen spoor. (MMB)