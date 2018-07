Vandalen vernielen ramen en stichten brand 31 juli 2018

02u34 0 Gistel Een of meerdere vandalen hebben zondag lelijk huisgehouden in Gistel.

's Ochtends trokken ze naar de volkstuintjes waar ze een terrasstoel in brand staken en een deur van een tuinhuis vernielden. Het hangslot van een tweede tuinhuis werd opengebroken waar de vandalen nogmaals brand stichtten. Deze keer staken ze een emmer in brand.





Even later werd nog meer vandalisme vastgesteld op de Markt in Gistel. Daar werd rond de middag vastgesteld dat onbekende vandalen brand hadden proberen te stichten in een leegstaande woning.





Vervolgens werden daar nog twintig ramen ingegooid. Het vermoeden is er dat het om dezelfde daders gaat. De daders konden vluchten. De politie is een onderzoek gestart.