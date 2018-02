Vandalen vernielen auto's in tuin 09 februari 2018

In een tuin in de Oude Garenmarkt in Gistel, een zijstraat van de Stationsstraat, hebben vandalen woensdagmiddag twee geparkeerde auto's vernield. De ramen werden ingeslagen, de spiegels kapot getrapt en de carrosserie ingedeukt. Het betreft twee oude wagens die er stonden geparkeerd voor wisselstukken. "Ik was een uurtje weg over de middag. Toen ik terug kwam, zag ik de ravage in mijn tuin. Ik ben razend en vermoed dat het schoolgaande jongeren waren van het Atheneum om de hoek, al kan ik natuurlijk niets bewijzen. De politie is een onderzoek gestart", zegt eigenaar en bewoner Willy Descherf (77). (BBO)