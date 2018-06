Vandalen houden lelijk huis bij Chiro Gistel 08 juni 2018

Vandalen hebben woensdagnamiddag een ware ravage aangericht in het zaaltje bij het Chirolokaal langs de Zevekoteheirweg in Gistel. Groepsleider Jarne Verschelde (20) ging woensdagavond toevallig langs en keek zijn ogen uit. "Acht ramen zijn ingegooid met bakstenen en binnenin is de vloer bezaaid met glas. Daarnaast gooiden ze de hele inboedel in het rond en is veel spelmateriaal stuk. Ook benodigdheden voor de zomerkampen zoals spaghetti, bloem en bestek liggen uitgestrooid. Daarnaast gooiden ze ook flessen wijn stuk. Het is niet om aan te zien", zegt Jarne. Hij liet de politie langskomen voor de nodige vaststellingen.





Uiterst vervelend

Vermoedens over de daders heeft hij niet. "Maar bij het raam waar ze binnenkwamen, staan wel voetafdrukken van ongeveer maatje 37. Het wijst er mogelijk op dat enkele jongeren op woensdagnamiddag binnengedrongen zijn op onze terreinen en hier lelijk hebben huisgehouden. Al is het onderzoek natuurlijk voor de politie", aldus Jarne. De Chiroleiding bracht de kerkfabriek, eigenaar van de gebouwen, op de hoogte. Of die herstellingen zal laten uitvoeren, is nog niet duidelijk. De Chiro verhuist namelijk samen met drie andere Gistelse jeugdverenigingen volgend werkjaar naar de nieuwe jeugdsite in Gistel.





Mogelijk worden de oude gebouwen gesloopt. "Maar toch is dit uiterst vervelend, aangezien we veel spelmateriaal kwijt zijn, net zoals benodigdheden voor de kampen van deze zomer. In het verleden kregen we al meermaals te maken met inbraken, maar dergelijke schade is ongezien", aldus de groepsleider. (BBO)