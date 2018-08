Vandalen duwen muur van 7 meter om 09 augustus 2018

In de Ellestraat in Gistel hebben bewoners dinsdagmorgen vastgesteld dat een zeven meter hoge muur aan de grens van hun perceel naar beneden gekomen was. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Er wordt namelijk vermoed dat het om vandalisme ging. (BBO)