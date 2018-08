Unzio organiseert lijsttrekkersdebat 29 augustus 2018

Unizo Gistel organiseert op woensdag 12 september een lijsttrekkersdebat samen met de Handelaarsbond, VOKA en Rotary. CD&V, Open Vld, N-VA, S.pa, Groen en Vlaams Belang bevestigden hun deelname. Het debat vindt plaats in zaal Zomerloos. "Iedereen is welkom, ondernemers en niet-ondernemers", laten de organisatoren weten. "De datum is ideaal, net één maand voor de gemeenteraadsverkiezingen." Het debat wordt gemodereerd door VRT-journalist Xavier Taveirne. Iedereen wordt ontvangen vanaf 19.30 uur, het debat start om 20 uur. Op de Facebookpagina 'Unizo Gistel' kan je je mening kwijt. Die reacties worden dan gebundeld en voorgelegd aan de kopstukken tijdens het debat. (TVA)