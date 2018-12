Uniek fotoboek toont bezetting en bevrijding van Gistel tijdens Tweede Wereldoorlog Timmy Van Assche

07 december 2018

15u42 0 Gistel Filip Debaillie (52) brengt een opvallend fotoboek over Gistel tijdens de Tweede Wereldoorlog op de markt. Elke deelgemeente wordt belicht. “Mijn eigen grootvader was het laatste burgerslachtoffer in Gistel.”

Filip Debaillie is gebeten door geschiedenis en heemkunde. Hij is lid van de Gistelse erfgoedcel en is ook vertegenwoordiger van de lokale heemkring Gestella. “Ik koos bewust om een boek over de Tweede Wereldoorlog te schrijven”, vat Filip aan. “Over de Eerste Wereldoorlog zijn de laatste maanden en jaren al zoveel boeken verschenen. Bovendien is het oorlogsverhaal in Gistel zelf minder bekend. Ikzelf ben een grote liefhebber van de 20ste eeuwse geschiedenis.”

Debaillie dook in zijn persoonlijk archief, waar hij al dertig jaar aan werkt, maar begaf zich ook op veilingen om Duitse oorlogsfoto’s op de kop te tikken. “Veel Duitse soldaten waren uitgerust met een fototoestel. Aan de hand van hun beelden konden ze verslag uitbrengen voor propagandabladen, maar lieten ze ook aan hun familie weten dat ze het goed stelden. Veel van hun foto’s zijn na de oorlog vernietigd of belandden op zolder. Af en toe kan je dus Duitse foto’s op de kop tikken. Voor sommige prenten, zoals die van poserende soldaten bij pakweg een pastorie, is niet veel vraag. Maar andere foto’s met daarop een speciaal militair voertuig, gaan dan weer voor stevige prijzen over de toonbank.”

Elke deelgemeente een verhaal

Uiteindelijk selecteerde Filip tachtig knappe foto’s om in zijn boek ‘1940-1944 bezet en bevrijd’ te publiceren. “Ik trachtte de gebeurtenissen uit die tijd te reconstrueren. Hiervoor dacht ik aanvankelijk terecht te kunnen in het stads- en kerkarchief. Maar wat bleek: alle documenten en papieren van 1938 tot en met 1945 waren ‘verdwenen’ - in de naweeën van de oorlog kwamen nogal wat gevoeligheden naar boven. Uiteindelijk kon ik enkele interviews afnemen van mensen die kind waren tijdens de oorlog. Ook het militair archief in Freiburg was een bron van informatie, dankzij dagboeken en regimentsverslagen.”

Filip spaarde geen enkele moeite om elke deelgemeente van Gistel aan bod te laten komen. Zo wordt het verhaal verteld van het kanon Lange Max, dat in Moere werd opgesteld. “Inwoners van Koekelare en Gistel discussiëren hier graag over. Oorspronkelijk stond het kanon op Gistels grondgebied en pas veel later hoorde het bij Koekelare." Over Snaaskerke komt de crash van twee geallieerde vliegtuigen uit 1941 aan bod. Zevekote wordt belicht aan de hand van een dagboek van een anonieme kloosterzuster. “Ze beschrijft nauwkeurig hoe generaal Rommel in 1944 in Zevekote plannen smeedde om de IJzervlakte onder water te doen lopen, net zoals de geallieerden dat deden in WOI.”

Het Gistelse oorlogsverhaal kent ook een persoonlijke kant. “Mijn grootvader Ismaël was het allerlaatste oorlogsslachtoffer onder de burgers. Toen een groep Canadezen een Duitse groep soldaten op de hielen zat, gooide m’n grootvader een spoorwegbareel dicht om de Duitsers tegen te houden. De bezetters voelden zich bedreigd en schoten op Ismaël, die een kogel net onder zijn oog kreeg. Hij zou uiteindelijk de oorlog overleven, maar blind blijven op een oog.”

Morgen, van 10 tot 12, en donderdag van 17 tot 18 uur, signeert Filip exemplaren van zijn nieuwste boek in de bibliotheek van Gistel. Een hele week loopt ook een expo met de allerbeste foto’s. Het boek kost 19,95 euro en wordt uitgegeven door uitgeverij Bonte. Bestellen kan via 0495/833.224 en filip.debaillie@telenet.be.