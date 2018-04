Twintiger krijgt 3 jaar cel voor brandstichting, vrijspraak voor 13 andere feiten 17 april 2018

Een 24-jarige Gistelnaar heeft een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar gekregen voor brandstichting. B.M. stond terecht voor 14 feiten, maar werd er voor 13 vrijgesproken wegens twijfel. Tussen 2013 en 2015 werd de buurt rond de Canadalaan geteisterd door brandstichting in hagen en brievenbussen. Op 31 mei 2015 werd brand gesticht in de brievenbus van een bejaarde dame. De dader stak sisal (een vezelsoort, red.) in brand en stopte het door de gleuf in de voordeur. Een buurman zag B.M. kort na de feiten z'n woning naast het slachtoffer binnenvluchten. Het parket meende ook 13 andere feiten aan de twintiger te kunnen linken. Zo zocht M. na verschillende brandstichtingen krantenartikels op over de branden. De rechter zag dat evenwel niet als bewijs en veroordeelde M. enkel voor de brandstichting bij z'n buurvrouw. "De modus operandi bij de andere feiten was té verschillend", klonk het. (SDVO)