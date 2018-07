Tuinafsluiting vat vuur door vergrootglaseffect 03 juli 2018

In de Eigen Haardstraat is er zondag rond 21 uur brand ontstaan aan een houten tuinomheining. De oorzaak is best ongewoon. Volgens de politie en brandweer ontstond het vuur vermoedelijk doordat een houten kastje met glas functioneerde als een soort vergrootglas voor zonnestralen. Het kastje begon te branden door oververhitting en het vuur sloeg over op de omheining. De brand woedde kort maar hevig en ook een dakgoot van de naburige woning raakte beschadigd. De brandweer had het vuur wel snel onder controle. (BBO)