Tractor vat vuur 18 juni 2018

De brandweer van Gistel is zaterdag rond 14 uur moeten uitrukken voor een brand op een boerderij. Achteraan de boerderij had een tractor plots vuur gevat. De boer kreeg het vuur zelf niet onder controle en verwittigde de hulpdiensten. De brand was uiteindelijk snel geblust. Het vuur ontstond accidenteel. (MMB)