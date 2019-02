Toneelkring Gulden Toren presenteert nieuw stuk Timmy Van Assche

01 februari 2019

16u16 0 Gistel De Gulden Toren Gistel brengt met ‘Tom, Dick en Harry’ een nieuw theaterstuk. Het moet een knotsgekke komedie worden met tal van onverwachte gebeurtenissen, verwikkelingen en complicaties waar de personages zich telkens weer moeten uit weten te praten.

“’Tom, Dick en Harry’ is een komedie van de gereputeerde Britse acteur en toneelschrijver Ray Cooney", laat de vereniging weten. “De regie van deze productie is in handen van Gunther Vanmassenhove, acteur en regisseur van de Coulisse in Bredene. Acteurs van dienst zijn Guy Van Daele, Eddy Maddelein, Johan Mergaert, Bas Vermeulen, Lucie Serruys, Hilde Delrue, Hendrik Gosseye, Lidwina Six, Stani Vincke en Bart Halewijck.” De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 22 en zaterdag 23 februari, vrijdag 1 en zaterdag 2 maart, telkens om 20 uur. Op zondag 3 maart is de show om 17 uur. Zaal Zomerloos vormt het decor. Tickets in voorverkoop kosten 10 euro en kan je reserveren op www.guldentoren.be of 059/27.47.74. Aan de deur betaal je 11 euro.