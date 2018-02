Tientonner tuimelt in gracht 01 februari 2018

De Dullaertweg in Gistel, een landelijke verbindingsweg, was gisteren lange tijd afgesloten met hekkens. Het verkeer moest er plaatselijk omrijden. Oorzaak was een Nederlandse trucker die s' ochtends rond 9 uur in de gracht belandde. Dat gebeurde toen de trucker wat uitweek voor een tegenligger op de smalle weg. Hij week daarbij iets te ver uit in de zachte berm waardoor het achterste van de truck plots volledig wegzakte en in de gracht belandde. Het gaat om een tientonner van 20 meter lang, maar het was niet duidelijk met wat die geladen was. De weg was uren afgesloten tot het zwaargewicht getakeld werd. De trucker raakte niet gewond. (BBO/JHM)