Tienerwerking krijgt uitgebreide paaseditie

Timmy Van Assche

19 maart 2019

14u30 0 Gistel Na het grote succes van afgelopen zomer, breidt speelpleinwerking de Speelvogel haar tieneraanbod uit tijdens een extra grote paaseditie. Dat laat de stedelijke jeugddienst weten.

“Ervaren animatoren voorzien opnieuw heel wat coole activiteiten, uitstappen en workshops voor jongeren van het zesde leerjaar tot en met 15 jaar”, klinkt het aanlokkelijk. Zo staat er een ijsbrekersdag, karaoke en escape room gepland. Ook aan Jumplay, het trampolinepretpark in Gistel, wordt een bezoekje gebracht. De eerste week wordt afgesloten met een katapultspel. In de tweede week staat koken, geocaching, bowlen, timmeren en het maken van radio gepland. De tienerwerking is er elke weekdag om 9 uur. Het duurt, net zoals een dag op het speelplein, tot 17 uur. Er is geen tienerwerking op 22 april, paasmaandag. Een plaatsje reserveren kan via jeugd@gistel.be. Deelnemen kost 5 euro per dag, voor het bowlen en bezoek aan Jumplay betaal je 8 euro extra.