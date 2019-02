Tieners vluchten weg tijdens inbraak als stem van alarmcentrale hen aanspreekt JHM

21 februari 2019

13u38 0 Gistel Twee tieners staan voor de Brugse rechter omdat ze op Kerstdag 2017 een woninginbraak pleegden in Gistel. Dat deden ze samen met nog eens 2 minderjarigen. Eenmaal binnen werd het viertal opgeschrikt door de stem van de alarmcentrale en namen ze zonder buit de vlucht.

De twee 19-jarige vrienden N.D. en R.N. hadden op Kerstmis 2017 het plan opgevat om in te breken in een villa in Gistel. Samen met twee minderjarige vrienden drongen ze achteraan binnen via de tuin waar ze vervolgens het schuifraam stuk trapten. Ze drongen binnen maar hadden niet door dat het huis goed beveiligd was. De alarmcentrale stuurde meteen een sms naar de eigenaar van het huis en verwittigde de politie. Vervolgens werd een foto van het viertal genomen. Plots sprak ook een stem van de alarmcentrale hen aan via een luidspreker. Daarop nam het viertal verschrikt zonder buit de benen. Later werden de vier opgepakt. De procureur eist nu 10 maanden en een geldboete voor de twee meerderjarigen, die tot voor hun proces bleven ontkennen. “Maar dat is niet langer het geval”, spraken hun advocaten. “Beiden geven hun betrokkenheid nu toe. In het geval van N.D. gaat het om eenmalige feiten, door een te late puberteit. Wij vragen de opschorting.” R.N. van zijn kant werd een half jaar na deze feiten nog eens betrapt tijdens een inbraak in een school. Een zaak die nog voor moet komen. N.D. nam nog het woord en probeerde op opvallende manier de rechter te overtuigen dat hij zijn leven beterde. “Ik was tijdens de feiten een domme jongen die me liet omringen door domme vrienden”, sprak hij. “Nu is dat niet meer zo want nu lees ik boeken en laat ik me enkel nog omringen door slimme mensen. Ik heb mijn pad in het leven gevonden en heb dat eens uitgetekend. En op dat pad ben ik geen enkele politieagent meer tegengekomen”, sprak de jongeman. Vonnis op 28 maart.