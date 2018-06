Terrasje doen tussen de tennisterreinen 02 juni 2018

02u49 0 Gistel Wie op zoek is naar een terras om met een glas in de hand van de zon te genieten, kan voortaan terecht in DD's Garden. De zomerbar tussen de terreinen van Tennisclub Ghistelehof is open sinds gisteren.

Uitbaters zijn Dries Depoorter (30) en Fien Janssens (24), die ook de DD Bar in het naastgelegen sportcomplex runnen. "We willen een ruimer publiek aanspreken. In de DD Bar komen vooral mensen die net hebben gesport op de tennis- en padelterreinen, in de gym of in het trampolinepark. Velen vergeten dat de DD Bar ook gewoon een café is. Met onze nieuwe zomerbar mikken we op iedereen die zin heeft om gezellig buiten te vertoeven op een terras onder de zon", vertellen Fien en Dries. Zitzakken, zetels, strandstoelen, kunstgras en muziek creëren alvast een zomers gevoel. "Er zijn ook verschillende evenementen op til, zoals een ginweekend, een sangriaweekend, fête des Belges op de nationale feestdag en uitzendingen van WK-matchen", vertellen ze nog. Alicia, het nichtje van Dries, kwam gisteren kijken tijdens de laatste voorbereidingen en gaf alvast haar goedkeuring. De zomerbar is vanaf nu doorlopend open tot in oktober. "Maar ook in de kerst- en nieuwjaarperiode zullen verschillende evenementen plaatsvinden op ons gloednieuw buitenterras", aldus Fien en Dries. Alle informatie vind je op facebook.com/ddsgardengistel. (BBO)