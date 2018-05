Tegen geparkeerde wagen 22 mei 2018

02u27 0

In de Sint-Jans-Gasthuisstraat in Gistel heeft een 41-jarige bestuurder uit Jabbeke zaterdagnacht even na 1 uur de controle over het stuur van zijn wagen verloren. Hij ramde daarbij een geparkeerde wagen. A.L. raakte niet gewond, maar legde wel een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken en z'n wagen werd getakeld. (SDVO)