Subsidie voor wijkinitiatieven

Het stadsbestuur en het OCMW-bestuur stellen subsidies beschikbaar om acties op te zetten die de leefbaarheid, samenleving, participatie en betrokkenheid in de wijk verbeteren. Gistelse bewonersgroepen kunnen een premie aanvragen voor de organisatie van een wijkgerichte actie, zoals een receptie, straatfeest of themadag. "Ook een wijkkrant, blog, verfraaiingsproject of structurele wijkwerking komt in aanmerking. Alle acties de bijdragen tot een warme buurt komen in aanmerking", aldus het stadsbestuur. Alle aanvragen worden beoordeeld door een jury. De subsidie moet aangevraagd worden vóór 1 februari, de initiatieven moeten plaatsvinden tussen 1 april en 31 maart 2019. Meer info: www.gistel.be. (TVA)