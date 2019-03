Stormschade in Gistel: omgewaaide bomen, vallende gevels en losgerukte dakpannen Bart Boterman

10 maart 2019

17u55 0 Gistel Ook in Gistel richtte de storm zondag heel wat schade aan. De brandweer kreeg tientallen oproepen tegelijkertijd binnen. In de Brittenlaan waaide een gevel in aanbouw om en is de straat tot maandagmiddag afgesloten. In de Callaertswalledreef viel een hoge boom om. Enkele geparkeerde wagens raakten beschadigd.

“Sinds deze middag zijn we met 24 brandweerlieden verdeeld over zes ploegen bezig om alle oproepen afgehandeld te krijgen. Het is nog steeds erg druk, hoewel de storm ondertussen grotendeels gaan liggen is”, zegt brandweermajoor Frank Vanhixe van de brandweer van Gistel. “Onder andere in de Callaertswalledreef, Pieter Bortierlaan, Vaartstraat, Waerevaartstraat en Nieuwlandstraat zijn bomen omgewaaid en op straat beland. We zijn telkens ter plaatse gekomen om de bomen te verzagen”, zegt Vanhixe. In de Callaertswalledreef liep een auto ernstige schade op. De boom doorboorde de achterruit en veroorzaakte ook veel blikschade.

“Verder vlogen op verschillende plaatsen dakpannen en stukken van daken weg. In de Brittenlaan waaide een topgevel van een woning om. De stenen belandden op een stelling en op straat. Omdat de stelling instabiel is, werd besloten de Brittenlaan tot maandagmiddag af te sluiten tot de aannemer die heeft beveiligd”, weet Vanhixe. Elders in Gistel werd ook een tuinhuis weggeblazen door de krachtige windstoten. Het tuinhuis belandde in een serre van de buurman.