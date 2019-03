Stedelijke website uitgebreid met nieuwe pagina over openbare werken Timmy Van Assche

20 maart 2019

17u06 0 Gistel Op de stedelijke website www.gistel.be lanceert het stadsbestuur een nieuwe en belangrijke pagina, volledig gewijd aan openbare werken.

Het stadsbestuur en haar bevoegde diensten hebben een nieuwe module ‘Openbare werken’ op de stadswebsite geactiveerd. Op www.gistel.be/overzicht vind je een overzicht van de huidige, geplande en afgeronde werken met foto‘s. “Deze nieuwe pagina kadert in de de dorpskernrenovatie van Snaaskerke. Er is van de inwoners een grote vraag naar duidelijke communicatie vanuit de stad. Daarin schiet de huidige module ‘Stratenplan’ en de koppeling met Generiek Informatieplatform Openbaar Domein of GIPOD tekort”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld).

Open communicatie

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. De gebruiker moet echter nog verschillende lagen doorlopen om tot gerichte informatie te komen. “Bijgevolg beslisten we om de module ‘Openbare werken’ in het leven te roepen”, zegt schepen van openbare werken Geert Deschacht (Open Vld). “Via de pagina ‘Werkenoverzicht’, rechtstreeks te vinden op de homepage onder ‘Meest gezocht’, krijgt de gebruiker informatie over de bouwheer, studiebureau, aannemer, start- en einddatum, de kostprijs enzovoort. Ook kunnen inwoners op het stratenplan zien waar de werken precies plaatsvinden. De toevoeging van de module ‘Openbare werken’ past in het kader van een open en efficiënte communicatie.” In juni 2018 werden de websites van stad Gistel, OCMW Gistel, sport, jeugd en economie al samengebracht tot één website. Op deze vernieuwde website waren al de modules ‘Bekendmakingen’ en ‘Publicaties’ geïmplementeerd.