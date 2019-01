Stadsbestuur wil parkeerprobleem in centrumstraten zo snel mogelijk aanpakken Timmy Van Assche

21 januari 2019

19u06 0 Gistel Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) en schepen Dries Depoorter (Open Vld) zoeken naar een oplossing voor het parkeerprobleem in de centrumstraten. Daar wordt al een tijdje amper of niet gecontroleerd op het leggen van de blauwe parkeerschijf.

Belangenvereniging Unizo, burgemeester Defreyne en schepen voor economie Depoorter zaten een eerste keer samen om enkele bekommernissen en aandachtspunten te bespreken. Daarbij kwam ook het parkeerprobleem in de centrumstraten, zoals de Hoog- en Stationsstraat, ter sprake. Twee jaar terug werd het controleren op de blauwe kaart bij geparkeerde wagens uit het politiereglement geschrapt. Normaal gezien mag je er maximum twee uur parkeren op vertoon van de bekende blauwe kaart. Maar in navolging van het aangepaste reglement voert de politie amper of zelfs geen controles meer uit. Dit zet kwaad bloed bij de lokale handelaars. Die zien parkeerplaatsen, die ook voor klanten bedoeld zijn, continu bezet door langparkeerders. “Vroeger waren controles een bevoegdheid van de politie, maar nu niet meer. We moeten dus een oplossing zoeken", zegt burgemeester Gauthier Defreyne. “Ofwel moeten we boetes inschrijven in het GAS-reglement, dat nog in opmaak is, ofwel moeten we retributies laten uitschrijven door een gemachtigd ambtenaar. Dit lijkt een snellere oplossing, maar hiervoor moeten we wel mensen opleiden.” Tijdens de meeting tussen Unizo en het stadsbestuur werden ook de invulling van park Les Sophoras besproken, alsook de communicatie tussen stad en handelaars, leegstand, filevorming en de rol van de raad voor lokale economie.