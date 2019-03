Stadsbestuur steunt Dolle Dagen met subsidie: “Absolute meerwaarde voor Gistel” Timmy Van Assche

12 maart 2019

17u32 0 Gistel Het stadsbestuur van Gistel stopt de Handelaarsbond 3.000 euro toe voor de organisatie van de Dolle Dagen in juni. “We zijn ons bewust van de grote meerwaarde van de actie voor onze stad”, zegt schepen van economie Dries Depoorter (Open Vld).

De Handelaarsbond diende bij het stadsbestuur een aanvraag in voor de organisatie van haar 25ste Dolle Dagen op 8 en 9 juni. De bond stelde ook de vraag om, naast logistieke steun, ook een financieel duwtje in de rug te krijgen. “We beslisten om de Dolle Dagen te ondersteunen met een subsidie van 3.000 euro”, verduidelijkt bevoegd schepen Depoorter. “Het evenement omvat een braderie, kermis, rommel- en middagmarkt, talrijke optredens en randanimatie. Het is één van de grootste evenementen in onze stad en betekent zo een absolute meerwaarde. Ook jeugd- en sportverenigingen doen aan het event mee, wat het draagvlak erg groot maakt.” De subsidie kadert in het 25-jarig bestaan van dit event, nadien volgt een evaluatie.

“Duizenden bezoekers”

Peter Dumarey, samen met Carine Dalle, Thomas Janssens, Jeroen Lernout en Geert Capelle stuwende kracht van de Handelaarsbond, pikt in. “De Dolle Dagen vinden haar oorsprong in een braderie die in de jaren zestig en zeventig in de Hoog- en Tempelhofstraat werd georganiseerd. Maar door omstandigheden, viel de organisatie stil en zijn de Dolle Dagen ontstaan. We hebben altijd al kunnen rekenen op de steun van de stad. Steeds was er logistieke steun, maar enkele jaren geleden viel het financieel duwtje plots weg. We zijn zeer blij dat we dankzij de subsidie een mooi feestprogramma kunnen samenstellen. We kijken dan ook positief vooruit." Tijdens het weekend van 8 en 9 juni kan de bezoeker genieten van optredens van onder meer Danny Fabri, Sam Gooris, Coco Junior en dj DiMaro. “Hoeveel bezoekers de Dolle Dagen lokken, is moeilijk te bepalen. Het event is volledig gratis en iedereen mag het hele weekend door struinen en slenteren in onze winkelstraten. De optredens zelf lokken steeds zo’n 3.000 toeschouwers, verspreid over zaterdag en zondag.”