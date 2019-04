Stad koopt tellers om verkeer te meten: “In Stationsstraat zijn fietsers gedwongen om op voetpad te rijden” Timmy Van Assche

03 april 2019

11u12 0 Gistel Het stadsbestuur wil snel werk maken van meer verkeers- en vooral fietsveiligheid. Meer bepaald in de drukke maar smalle Stations- en Hoogstraat is de toestand ronduit gevaarlijk. Met twee nieuwe verkeerstellers wil de stad nieuwe cijfergegevens verzamelen. “Met de cijfers stappen we naar AWV om van de twee straten fietsstraten te maken", verduidelijkt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld).

Het stadsbestuur trekt 5.200 euro uit voor twee verkeerstellers. Daarmee wordt het verkeer gemeten op Gistels grondgebied. De eerste teller staat al in de drukke maar smalle Stationsstraat. Verkeersveiligheid stond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hoog op de politieke agenda. De meeste partijen, waaronder meerderheidspartij Open Vld, zijn voorstander om de centrumstraten als fietsstraten in te richten. “We voegen de daad bij het woord en zullen het principe in detail bestuderen”, zegt Defreyne. “In de Stations- en Hoogstraat is de fietsveiligheid een groot aandachtspunt. Fietsers rijden er vaak op het voetpad omdat de rijweg veel te smal is om zowel fietsers en auto’s samen veilig te laten rijden. Op het voetpad fietsen mag natuurlijk niet en je kan er in theorie een boete voor krijgen, maar we voeren een gedoogbeleid. Het gebeurt ook andersom: autobestuurders rijden over het voetpad om fietsers voorbij te steken. Deze gevaarlijke toestanden kunnen niet blijven duren.”

AWV overtuigen

Probleem: de rijbaan zelf is eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer, de voetpaden behoren tot de stad. “Wij zijn voorstander van fietsstraten waarbij automobilisten verplicht achter fietsers moeten blijven”, vervolgt Defreyne. “Het tijdverlies voor wagens is daarbij beperkt tot zo’n twintig seconden. En da’s erg weinig met het oog op de veiligheid van de fietsers. Maar om ons idee kracht bij te zetten bij AWV, hebben we nieuw cijfermateriaal nodig en daar zorgen de verkeerstellers voor. De toestellen meten het aantal passages, de snelheid en het type vervoersmiddel. Deze tellingen zijn nodig om een duidelijk beeld te krijgen van de verkeersstromen. Met dat nieuw cijfermateriaal kan de mobiliteitsraad aan de slag en kunnen we naar het AWV stappen.” Als de fietsstraten er komen, worden ze ook geëvalueerd.

Stad heeft controle

Door de tellers aan te kopen, heeft het stadsbestuur alles zelf in de hand. “We zijn dus niet gebonden aan een proefperiode en kunnen zelf beslissen waar, wanneer en hoe lang we ze ergens plaatsen. Gemiddeld zullen de tellers anderhalve tot twee weken op dezelfde plaats hangen. Na de Stationsstraat is ook de Hoogstraat aan de beurt. Maar ook de Nederen Heirweg en Stampaerthoekweg, waar veel klachten zijn over sluipverkeer, willen we onder de loep nemen.”