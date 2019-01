Stad en OCMW reiken subsidies uit die bijdragen tot ‘warme buurt’ Timmy Van Assche

16 januari 2019

12u28 0 Gistel Het stadsbestuur stelt een subsidie ter beschikking voor acties die de leefbaarheid, het samenleven, de participatie en betrokkenheid in de wijk te verbeteren.

Het initiatief werd door de vorige beleidsploeg al opgestart, maar krijgt dus een vervolg onder bevoegd schepen Ann Bentein (Open Vld). De subsidies heeft voluit ‘Gistelen, in een warme buurt’ en moet de samenhang in de stad bevorderen. Voorbeelden van acties zijn een straatfeest, wijkreceptie, themadag, evenement, maar ook (voor) het opstarten van een wijkkrant, een blog of een structurele wijkwerking. Kortom: alle initiatieven waarbij Gistelnaars de handen in elkaar slaan voor een aangename, warme buurt of wijk.

Deadline in februari

“Alle subsidieaanvragen worden deskundig beoordeeld door een jury. De toetssteen bij de beoordeling is of de bewonersgroepen met hun initiatieven de leefbaarheid, het samenleven, de inspraak en/of de communicatie in hun eigen omgeving of wijk kunnen verbeteren", laat het stadsbestuur weten. De uiterste inleverdatum voor is de eerste werkdag van februari. Per oproep kan eenzelfde aanvrager maximum één aanvraag indienen en per actie kan maximum één aanvraag ingediend worden. De reglementen vind je op de website www.gistel.be. Meer info: milieu@gistel.be of zonnewijzer@ocmwgistel.be.