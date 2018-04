Stad en OCMW bedanken 200 vrijwilligers 04 april 2018

Zo'n 200 vrijwilligers werden door het stads- en OCMW-bestuur uitdrukkelijk bedankt voor hun inzet. Ze werden uitgenodigd op een groot vrijwilligersfeest in zaal Zomerloos met een hapje, drankje en optreden van de groep 'Band Next Door'. De leden van de gemeente- en OCMW-raad bedienden alle vrijwilligers op hun wenken. Gistel telt vrijwilligers in alle afdelingen van haar diensten: de bibliotheek, adviesraden, bezoekers- en ontmoetingscentra, het lokaal dienstencentrum, de Minder Mobielen Centrale en verschillende cultuur-, milieu- en natuurorganisaties.





(TVA)