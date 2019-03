Sportdienst richt tijdens paasvakantie leuk kamp in voor kleuters, Groen polst naar coöperatieve kinderopvang Timmy Van Assche

09 maart 2019

12u35 0 Gistel De stedelijke sportdienst van Gistel organiseert tijdens de eerste week van de paasvakantie een sportkamp voor kleuters. Ter aanvulling pleit oppositiepartij Groen voor de oprichting van een coöperatieve kinderopvang.

Het motto van het sportkamp luidt ‘welkom op de boerderij’. Op een speelse manier maken kleuters kennis met de boerderijdieren, leren ze lopen als een koe en ravotten als een zwijntje. Inschrijven en betalen kan aan de balie van sportcentrum Zomerloos in Sportstraat tot en met 31 maart. De prijs bedraagt 75 euro voor een hele week, van 8 tot en met 12 april. De kampuren lopen van 9 tot 16 uur, al is er een uur voor aanvang en na afloop al opvang. Meer info via sport@gistel.be of op 059/27.98.71.

Groen: “Coöperatieve kinderopvang”

Kimberly Maenhoudt van oppositiepartij Groen pikte tijdens de gemeenteraad in op het initiatief. “Een sportkamp zal volgens ons de wachtlijst van de buitenschoolse kinderopvang niet volledig kunnen wegwerken. Daarnaast is het financieel niet haalbaar voor iedereen. 75 euro is best veel in vergelijking met 25 euro voor een speelpleinwerking en iets meer dan het dubbel voor de buitenschoolse kinderopvang. Gistel moet veel beter doen dan dit”, stelt Maenhoudt. Groen vraagt het stadsbestuur de mogelijkheid tot een coöperatieve kinderopvang te bekijken. “Het idee dat ouders zelf hun kinderopvang organiseren, zoals in Kortrijk, is niet nieuw. Er zijn organisaties die helpen het praktische en juridische kader georganiseerd te krijgen. Er zijn heel wat voordelen voor ouders aan verbonden: het kostenplaatje ligt een stuk lager dan vakantiekampen, kinderen en ouders ontmoeten elkaar, werken samen aan een gemeenschappelijk doel en ze staan niet hopeloos te wachten op een veel te lange wachtlijst. Laat ons duidelijk zijn: dit dient niet als vervanging van een buitenschoolse kinderopvang, maar als aanvulling.” Schepen Ann Bentein (Open Vld) had wel oren naar het voorstel van Groen en ging het concept onderzoeken.