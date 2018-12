Sportclub VIP-FIT bestaat vijf jaar, ledenaantal blijft toenemen Timmy Van Assche

22 december 2018

09u46 0 Gistel VIP-FIT, de sportclub van ‘fitmom’ Delphine Steelandt en haar familie, mocht dit jaar vijf kaarsjes uitblazen. “In geen tijd groeiden we uit tot een fitnessclub met meer dan duizend leden”, vertelt medezaakvoerder Danny Steelandt.

VIP-FIT, in de Torhoutsebaan 109 in de Gistelse deelgemeente Moere, vierde in 2018 haar vijfde verjaardag. Naast groepslessen BBB, zumba, spinning en ‘fatburning’ en eigen uitgewerkte programma’s als Power+, Total Butt en AbdoBlast kan je er terecht voor de ‘Milon Cirkel’. Dit is een zeer intensieve training van 35 minuten, waarbij je een rondje volmaakt van cardio- en krachttoestellen. Tot slot geven ze er ook voedingsadvies en het eigen programma ‘100 Days of Dedication’, waarbij je in honderd dagen een intensief programma aflegt qua voeding en beweging. “Voor we met VIP-FIT begonnen, hadden we een heel ander leven", vertelt Danny Steelandt (52). “Ik was zelf actief als boekhouder en administratief medewerker in een bedrijf, mijn vrouw Carine (53) had ruim dertig jaar kledingzaak CD Fashion naast de deur. Onze dochter Delphine (28) besliste om op zichzelf fitness- en zumbalessen te geven in kleine zaaltjes. Omdat ik wat tijd over had, hielp ik mee bij het opzetten van de klank- en lichtinstallatie. Met haar vriend Bert Van Guyze (31), licentiaat lichamelijke opvoedingen personal trainer, staken we de koppen bijeen en besloten we ons eigen fitnesscentrum te beginnen.” De vier familieleden, allemaal sportievelingen en expert in hun eigen vakdomein, zijn zaakvoerder. Naast het viertal zijn er nog eens zeven freelance lesgevers. “Op dit moment tellen we zo’n 1.050 clubleden. Dat is heel wat. (knipoogt) En na de feestdagen komen er weer heel wat bij. Waar het succes vandaan komt? Het totaalconcept slaat gewoon aan. Onze doorgedreven en persoonlijke aanpak spreekt veel mensen aan - van beginners tot (meer) ervaren sporters. Ook de populariteit van Delphines boeken spelen allicht een rol. #Fitmom was een schot in de roos, #Fitbody gaat nu al in derde druk.” Meer info vind je op www.vip-fit.be en 059/41.22.77.