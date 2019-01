Spelletjesmiddag geeft Mugheli duwtje in de rug Timmy Van Assche

12 januari 2019

21u22 0 Gistel De ‘24 uur van Snaaskerke’ heeft met succes een leuke spelletjesmiddag en -nacht gehouden. De opbrengst gaat naar de werking van de Mughelikopter van het AZ Sint-Jan in Brugge.

De organisatoren van de ‘24 Uur van Snaaskerke’ zijn vooral bekend van de jaarlijkse gocartrace in het polderdorpje Snaaskerke. Toch wordt het hele jaar door een tiental acties gehouden om de Mughelikopter te steunen. Zo mocht de vzw en vriendenkring vorig jaar maar liefst 14.750 euro schenken. Een van de acties om het jaar aan te vatten, was een spelletjesmiddag in het lokale ontmoetingscentrum. “Wie 3 euro neertelde, mocht een hele middag een van de ruim vijftig spellen spelen of zelf een spel meebrengen. Deze actie steunt niet alleen de Mughelikopter, maar brengt weer leven in de Snaaskerkse brouwerij en brengt mensen samen”, vertelt Jean-Marc Decoster van de vzw. “Volwassenen konden zich uitleven in strategische spellen zoals Carcassonne of Kolonisten van Catan, voor de kleinsten werden bijvoorbeeld grote versies van ‘Vier op een rij’ bovengehaald.”

Opvallend: er werd niet alleen ’s middags, maar zelfs een hele nacht doorgespeeld. In de buurt hield de gemeenteschool ook een nieuwjaarsreceptie, waardoor vele mensen achteraf nog naar het ontmoetingscentrum afzakten.

“Wij rijden elk jaar mee met de gocartrace en spelen graag een gezelschapsspel. Dan is het logisch dat je naar dit evenement komt, hé”, knipogen Percy Delanoye en Lies Geersens, die met hun vriendjes pionnetjes én pintjes verzetten. “We zijn blij op deze manier een goed doel te kunnen steunen.”

De bordspellenclub ‘Spellen op Zolder’ uit Zedelgem verdienen een speciale vermelding. “Onze vereniging telt een veertigtal abonnees. Wij brengen niet alleen liefhebbers samen, maar organiseren op aanvraag ook spelletjesavonden. We vragen hier een vergoeding voor, maar omdat dit event voor het goede doel is, tekenen we met veel plezier gratis present”, zegt Yves Degrieck van de club.

Hoe dan ook organiseert de ‘24 Uur van Snaaskerke’ het hele jaar door evenementen. Zo is er in februari een côte à l’osavond en in maart een rommelmarkt en garageverkoop. Alle informatie vind je op de Facebookpagina van de vzw.