Sp.a heeft kieslijst klaar: schepen Michel Vincke trekt lijst 31 juli 2018

Meerderheidspartij Sp.a heeft haar kieslijst klaar met twaalf mannen en elf vrouwen. "We willen Gistel laten kennismaken met het nieuwe socialisme. Er staan zestien nieuwe kandidaten op onze lijst", zegt voorzitter Ben Van Quaethem. "Met deze kandidaten zetten we de verjonging van onze partij verder. Al onze kandidaten willen van Gistel een moderne en vooruitstrevende stad maken. Ons programma is gebaseerd op gesprekken met verenigingen en inwoners, resultaten van infoavonden en de bestuurservaringen van onze mandatarissen."





De topvijf bestaat uit schepen Michel Vincke, Ann Vandenbroele, Chris Schmitt, Ben Van Quaethem en Kim Verhaeghe. Christel Dumarey, Joeri Soete, Marina Vanhooren en schepen Emmanuel Gryspeert sluiten de rij. (TVA)