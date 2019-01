Sluikstorter aan het werk in Zevekote BBO

04 januari 2019

15u13 1 Gistel In Zevekote bij Gistel is deze week tot twee keer toe een grote hoeveelheid afval gedumpt langs de openbare weg, zowel in de Reyvaertweg als in de Kievitstraat. De politie is een onderzoek gestart naar de identiteit van de sluikstorter.

Het containerpark van Gistel bevindt zich op slechts 2,5 kilometer van de Reyvaertweg, maar dat weerhield een sluikstorter er niet van om zijn afval gewoonweg te dumpen langs de velden. Voorbijgangers zagen het vuilnis dinsdag liggen en verwittigden de technische dienst van Stad Gistel, die de rommel kwam ophalen. Donderdag dook een tweede hoop sluikstort op in de Kievitstraat, een zijstraat van de Reyvaertweg. Intussen is ook dat vuilnis opgeruimd. Het is niet zeker of het telkens om dezelfde dader gaat.

“Bij dergelijke gevallen van sluikstorting starten we een onderzoek. Er wordt gekeken of er identiteitsgegevens opduiken tussen de rommel en bevragen ook buurtbewoners”, zegt Annemie Wittesaele, woordvoerster van de Lokale Politie Kouter. Als een identiteit wordt gevonden, stuurt de politie het dossier door naar de milieu-inspectie. Die treedt dan sanctionerend op.