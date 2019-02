Slippartij tegen verlichtingspaal JHM

01 februari 2019

17u25 0

In de Heyvaertlaan in Gistel liet een 25-jarige bestuurder zich donderdagnacht verrassen in een sneeuwvlaag. Rond 3.30 uur verloor C.G. op het besneeuwde wegdek de controle over het stuur van zijn wagen toen hij richting Nieuwpoortsesteenweg red. Zijn wagen begon te slippen en eindigde tegen een verlichtingspaal. De man raakte daarbij niet gewond, maar zijn wagen moest wel getakeld worden.