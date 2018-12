Slechts gebroken vingers en pols na zware crash: 18-jarige heeft goede engelbewaarder Jelle Houwen

08 december 2018

09u12 27 Gistel Een 18-jarige jongeman uit Zevekote had zaterdagochtend onnoemelijk veel geluk bij een zwaar auto-ongeval. Thomas R. uit Zevekote reed rond 7 uur met zijn Citroën Saxo op de Nieuwpoortsesteenweg van bij hem thuis naar zijn werk in Oostende. De jongeman schatte zijn bocht allicht verkeerd in en ging van de weg af. De wagen knalde rechts op een duiker in de gracht waarna de auto de lucht in werd gekatapulteerd.

De Citroën tolde rond en kwam op zijn zijkant tot stilstand met de neus in de andere richting. Bij het ongeval vlogen de bakstenen en brokstukken van de auto en de duiker in het rond. Als bij wonder kon Thomas zélf uit het totaal verhakkelde wrak kruipen. “Hij voelde wel wat pijn maar het ging nog goed”, zegt zijn oom die na het ongeval ter plaatse kwam. “Hij belde zijn moeder na het ongeval op en zij bracht hem naar het spoed van het ziekenhuis in Torhout. Hij moet nog foto’s laten nemen maar op het eerste zicht blijkt dat hij wellicht enkel drie gebroken vingers en een gebroken pols overhield aan de crash. Dat is absoluut een klein wonder, als je ziet hoe zwaar de auto geraakt is. Hij heeft een zeer goede engelbewaarder, dat is duidelijk.”

“Waaraan het ongeval ligt weten we niet. Thomas had nog niet zo lang zijn rijbewijs en reed met een ‘L’ rond. Hij was wel een verstandige chauffeur en was nu op weg naar zijn werk, in een bakkerij in Oostende.” De oom belde na het ongeval de politie die ter plaatse kwam om de nodige vaststellingen te doen. Het is duidelijk dat de jongeman erg veel geluk heeft gehad en dat er gelukkig geen passagier in de wagen zat. Want het is aan die kant dat de wagen de duiker heeft geraakt. Na de vaststellingen moesten de talrijke brokstukken nog opgeruimd worden. Er was geen verkeershinder.

