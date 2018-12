Sinterklaas maakt intrede in aanhangwagen Timmy Van Assche

03 december 2018

17u19 0

In basisschool De Klimop zijn Sinterklaas en zijn vijf Pieten aangekomen in een prachtig versierde aanhangwagen met heuse sintstoel. “Wat een intrede!”, klonk het in de school. “Het is eens iets anders dan de stoomboot of paard." De kleuters en leerlingen tot en met het tweede leerjaar deden een dansje voor de Sint. Aan de leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar bracht de Sint een bezoekje in de klas. Elke klas mocht fier pronken met een leuk geschenk.