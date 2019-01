SIGO huldigt oud-directeur Hugo Gevaert na ruim 20 jaar dienst Timmy Van Assche

17u47 1 Gistel Het Sint-Godelievecollege heeft Hugo Gevaert op gepaste wijze in de bloemetjes gezet. Gevaert (62) stopte er begin dit jaar als directeur. “Met nooit aflatende ijver zette hij zich in voor zijn school die uitgroeide tot de grootste van de regio.”

Oudejaarsavond was voor Hugo Gevaert extra speciaal. Want op 1 januari was hij niet langer directeur van het Sint-Godelievecollege en officieel met pensioen. Gevaert was er sinds 14 april 1997 directeur, maar was al sinds 1981 in het SIGO actief als leerkracht, opvoeder en coördinator.

“Nog voor ik in Gistel aan de slag ging, gaf ik twee jaar les in het Oostendse VTI van 1978 tot 1980. Daarna deed ik één jaar mijn legerdienst. Toen zich een mooie opportuniteit voordeed in Gistel, aarzelde ik niet. Het werd het startschot van een mooie carrière”, vertelt de Oostendenaar. “Ik blik terug op een hele reeks mooie verwezenlijkingen. Zo zetten we knappe schoolprojecten neer, met bijvoorbeeld de vernieuwing van onze richting technische wetenschappen of de invoering van STEM (‘science’, ‘technology’, ‘engineering’ en ‘mathematics’, een verzamelnaam voor toegepaste wetenschappen, red.). We zijn ook een Olympiadeschool op gebied van natuurwetenschappen en zetten in op mediawijsheid.” De laatste jaren kon het SIGO ook investeren in infrastructuur. “Zo mochten we in april 2016 onze nieuwbouw in gebruik nemen, met onder meer extra leslokalen, polyvalente ruimte en eetzaal. Ook onze nieuwe sporthal, die in september van dit schooljaar werd opgeleverd, is een fraaie verwezenlijking.”

“Enorme verdiensten”

De verdiensten van Gevaert laat het SIGO niet zomaar passeren. Zo werd de ex-directeur uitgebreid in de bloemetjes gezet, zowel in de kleinere campus in Eernegem als in het hoofdgebouw in Gistel. Tijdens een academische zitting werd Hugo Gevaert verrast met een filmpje van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) en enkele ludieke video’s van de leerkrachten.

Uitgebreide speeches en dankwoorden mochten uiteraard niet ontbreken. “Eind vorig schooljaar kondigde de directeur zijn pensioneringsdatum aan. Voor nogal wat collega’s kwam dit nieuws als een shock over”, zegt adjunct-directeur Paul Mortier. “Hugo was al een briljant leraar wiskunde toen hij in Gistel begon: helder opgebouwde lessen, degelijke instructie, pedagogisch-didactische pareltjes van lessen. Met nooit aflatende ijver zette hij zich in voor zijn school die uitgroeide tot de grootste van de regio. Hugo was op gebied van onderwijs visionair. Hij had ook een zorgzaam oog voor zijn leerkrachten en was begaan met collega’s die het even moeilijk hadden zowel op professioneel als op privé vlak.”

Gevaert was ook twaalf jaar lang coördinerend directeur van de scholengemeenschap Oostende-Gistel-Middelkerke. Gevaert wordt opgevolgd door Ilse Bouchez (50), die al zestien jaar lessen biologie en chemie geeft. In het kader van ontwikkelingssamenwerking startte ze voor haar carrière in het onderwijs in El Salvador een sojamelkbedrijf op. Samen met Koen Neuvroen, coördinator in Eernegem, Paul Mortier en Gilbert Deketelaere vormt zij het directieteam.