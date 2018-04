Shoppingcampagne van start 23 april 2018

Van 1 tot en met 31 mei organiseert Gistel de nieuwe campagne 'Gistelen, dichtbij winkelen en genieten'. De deelnemende handelaars en ondernemers kun je herkennen aan de posters in de zaak. Het stadsbestuur wil de inwoners bewust maken van de bruisende kern en ook de detailhandel, horeca en ondernemerschap in en rond het centrum stimuleren. Elke fietsende of wandelende klant wordt beloond met een stempel op een spaarkaart. Alle stempelkaarten worden verzameld in de verzamelbussen op de maandag- en vrijdagmarkt, het administratief centrum en handelaars. De klanten maken kans op een fiets, mand met lokale hoeveproducten of een kortingsbon bij de handelaars. Het stadsbestuur neemt met de actie 'Gistelen' ook deel aan de 'Zo Dichtblij'-awards op www.zodichtblij.be. (TVA)