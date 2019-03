Seniorenadviesraad zoekt enthousiaste 55-plussers Timmy Van Assche

27 maart 2019

10u01 0 Gistel De stedelijke seniorenadviesraad lanceert een oproep naar geëngageerde 55-plussers om haar werking te versterken. Dat laat schepen van sociale zaken Michel Vincke (sp.a) weten.

De raad werkt op vraag van het openbaar bestuur of op eigen initiatief adviezen uit met als doel het welzijnsbeleid te stimuleren in het belang van alle Gistelse 55-plussers. Daarnaast zet ze jaarlijks haar schouders onder ROCK+, het kerstfeest, de 10.000 Stappen-wandeling, de Bewegingsdriehoek en nog zoveel meer. De adviesraad wil de 55-plussers activeren. “De raad bestaat uit leden van de zes Gistelse ouderenverenigingen en een aantal geïnteresseerde (ongebonden) burgers”, zegt Vincke. “Enthousiaste 55-plussers die mee willen bouwen aan een constructieve lokale samenleving en willen participeren, kunnen hun kandidatuur indienen bij centrum Zonnewijzer in de Bruidstraat 9.” Inschrijven kan ook via 059/27.06.60 of zonnewijzer@gistel.be.