Schoolstaking? 30 kinderen springen gat in de lucht

in trampolinepark Jumplay: “Dit is véél leuker dan tv kijken” Timmy Van Assche

20 maart 2019

13u00 0 Gistel Indoor trampolinepark Jumplay opende naar aanleiding van de nationale schoolstaking speciaal haar deuren op woensdagochtend. Meer dan dertig kinderen kwamen zich helemaal uitleven. “Dit is veel leuker dan gewoon thuisblijven en televisie kijken”, lachen zusjes Marit (8) en Anouk (10).

Schoolstaking en geen opvang voor je kind? Geen probleem, zo dachten ze bij Jumplay. Speciaal naar aanleiding van de onderwijsstaking openden zaakvoerders Francis Goethals en Nico Verpoot de deuren al om 10.30 uur. Een gouden zet, zo blijkt. “Meer dan dertig kinderen daagden op en daar zijn we ontzettend tevreden mee”, zegt Francis. “Normaal gaan we op woensdag pas om 13.30 uur open. Door onze actie op Facebook aan te kondigen, konden we de ouders tijdig inlichten. Hoe dan ook spreken we van een waar succes.”

“Meer staken”

Het park is zo’n 1.000 vierkante meter groot en biedt de kinderen veel variatie. Zusjes Marit en Anouk uit Gistel amuseren zich rot op de trampolines. “Dit is zoveel leuker dan gewoon thuisblijven en televisie kijken. We kunnen hier uren spelen en ons helemaal laten gaan. Wat ons betreft mogen er wel meer stakingen zijn”, grappen de meisjes. Papa Ronny Van Belleghem komt met zijn zoontje Venn (3,5). “Ik was thuis en las in de krant over de speciale ochtendopening. In plaats van gewoon thuis te blijven, kunnen we hier met z’n tweetjes spelen.” Zusjes Emsée (11) en Fran (10) toonden dan weer hun beste kunstjes en deden salto’s en spreidstand in de lucht.

Geen tablet

Mama Inge Van Riebeke ziet haar zoontjes van aan de zijkant dollen met ballen op de trampolines. “Wij zijn al enkele keren naar Jumplay geweest. Toen m’n zonen met de tablet aan het spelen waren, stelde ik voor om nu ook naar hier te komen. Binnen de minuut stonden ze klaar om te vertrekken (lacht). Dit is tof voor de gasten, hé.”

Speciaal uit Beernem

Mama Sofie Pauwels komt met haar dochter Jitte helemaal uit Beernem naar Gistel. “En net toevallig vandaag is het haar verjaardag: Jitte wordt zeven jaar”, lachen de twee. “In Beernem was er geen opvang voorzien en we zijn al eens eerder naar Jumplay gekomen. Dit is een leuke manier om een verjaardag te vieren. Ik werk vier vijfde en ben op woensdagen sowieso thuis. Dat maakt het al wat makkelijker om een half uur over en weer te rijden, hé.”