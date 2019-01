Schepen Wim Aernoudt (N-VA) over Meerlaanmolen: “Hogere overheid kijkt over onze schouder mee” Timmy Van Assche

25 januari 2019

Gistel Schepen voor onroerend erfgoed Wim Aernoudt (N-VA) bekijkt samen met de coalitiepartners de mogelijkheden in het dossier van de beschermde Meerlaanmolen, maar wil alvast waarschuwen. "Als stad is het onze plicht om zorg te dragen voor ons erfgoed."

De molen werd in 1933 gebouwd en geldt als de voorloper van de moderne windturbine. In 1997 kreeg het gebouw het statuut van beschermd erfgoed. Veertien jaar geleden werd het stadsbestuur eigenaar van de molen, maar de omliggende gronden zijn nog altijd in privébezit. Sindsdien luidt de vraag: moet de molen worden gerenoveerd, in de wetenschap dat ook omliggende gronden aangekocht moeten worden om erbij te kunnen? Of moet de Meerlaanmolen eerst worden verplaatst en dan herstel ondergaan? Een laatste optie is de afbraak ervan, tot spijt van erfgoedliefhebbers. In de coalitie van Open Vld, sp.a en N-VA is Wim Aernoudt onder andere bevoegd voor onroerend erfgoed. Daardoor komt het dossier van de beschermde, maar vervallen Meerlaanmolen bij hem terecht. “Dit is een zeer lastig dossier, maar ik wil iedereen toch waarschuwen. Hoe je ook denkt over erfgoed - en er een positieve of negatieve mening over hebt -, de hogere overheid kijkt over onze schouder mee. Er is druk van bovenaf”, benadrukt de schepen. “We zijn wettelijk verplicht om ons beschermd erfgoed te onderhouden. Doen we dat niet of onvoldoende, dan riskeren we een fikse boete of zelfs een rechtszaak. Op vandaag is de dienst Erfgoed bereid om 60 procent van de renovatie te subsidiëren. Mocht het tot een rechtszaak komen, dreigen we die toelage te verliezen. Sterker nog: Erfgoed kan ook beslissen om de molen zelf te restaureren, maar dan verliezen we elk recht op subsidies en moeten we de hele kost vanaf de eerste euro zelf betalen. Kijk, we hebben al de knappe Oostmolen en een goeie molenaarswerking. We hebben dus kennis over molens in huis. Ik wil samen met de molenaars in dialoog treden over wat we met Meerlaanmolen kunnen doen.”